Похитили 200 литров топлива — в Одесской области задержали работников Укрзализныци

Задержанные работники железной дороги. Фото: Нацполиция

Два работника Укрзализныци украли дизель из маневрового тепловоза, принадлежащего региональному филиалу "Одесская железная дорога". За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в одесской области.

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Детали преступной схемы

Машинист тепловоза сговорился со своим помощником и сливали топливо с транспорта, чтобы его продать. Так, во время движения они звонили по телефону двум своим сообщникам, а те на автомобиле подъезжали в оговоренное место и забирали канистры с топливом. Таким образом, они смогли похитить 200 литров дизеля.

Что изъяли во время обысков

Служебная документация,

мобильные телефоны;

"черновые записи";

емкости с горюче-смазочными материалами;

пустые канистры;

два автомобиля.

Что угрожает

Двум сотрудникам железной дороги и двум их сообщникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что командир одного из подразделений ВСУ во время полномасштабной войны решил заработать на стратегических запасах. Мужчина продавал топливо своего подразделения, чем нанес ущерб государству более чем на миллион гривен.

Также мы сообщали, что в Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства громады. Речь идет о восьми миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.