Продав дизель підрозділу на мільйон гривень — в Одесі судитимуть військового

Паливо, яке було у командира підрозділу. Фото: ДБР

Командир одного з підрозділів ЗСУ під час повномасштабної війни вирішив заробити на стратегічних запасах. Чоловік продавав паливо свого підрозділу, чим завдав збитків державі на понад мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі злочину

Командир взводу однієї з військових частин ППО Одеської області був відповідальним за дизельне паливо, яке призначене на потреби підрозділу. Проте чоловік вирішив нажитись та продав понад 20 тонн стратегічного палива. Своїми діями військовий завдав збитки державі на суму понад 1,4 мільйони гривень.

Яке покарання загрожує

Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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