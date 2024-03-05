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Продав дизель підрозділу на мільйон гривень — в Одесі судитимуть військового

5 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Продав дизель підрозділу на мільйон гривень — в Одесі судитимуть військового
Паливо, яке було у командира підрозділу. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Командир одного з підрозділів ЗСУ під час повномасштабної війни вирішив заробити на стратегічних запасах. Чоловік продавав паливо свого підрозділу, чим завдав збитків державі на понад мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі злочину

Командир взводу однієї з військових частин ППО Одеської області був відповідальним за дизельне паливо, яке призначене на потреби підрозділу. Проте чоловік вирішив нажитись та продав понад 20 тонн стратегічного палива. Своїми діями військовий завдав збитки державі на суму понад 1,4 мільйони гривень. 

Яке покарання загрожує

Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у крадіжках. Охоронець недобудованої багатоповерхівки привласнив опалювальні пристрої компанії вартістю понад 240 тисяч гривень.

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