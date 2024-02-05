Продав опалювальні пристрої компанії — в Одесі затримали охоронця будівництва

Правоохоронці знайшли вкрадені котли. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у крадіжках. Охоронець недобудованої багатоповерхівки привласнив опалювальні пристрої компанії, вартістю понад 240 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

Охоронець будинку, який не було введено у експлуатацію, вкрав з будівництва у Приморському районі 26 газових котлів та витяжних труб до них. Викрадене обладнання вивіз на автомобілі та надалі продав малознайомому одеситу за пів ціни.

Завдяки камерам відеоспостереження про це дізналися власники компанії та написали заяву до поліції. Чоловіка вдалося затримати, а викрадене майно повернули як речові докази.

Яке покарання загрожує

Горе-бізнесмену повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, а саме у таємному викраденні чужого майна. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, яке виграло тендер на ремонт укриття школи у Пересипському районі. Підрядник підробив документи та привласнив майже 300 тисяч гривень державних коштів.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили посадовицю Білгород-Дністровської районної ради та горе-підрядників. Жінка "подарувала" фірмі, яка робила ремонт укриття, 700 тисяч гривень.