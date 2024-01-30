Вкрали гроші на ремонті укриття — на Одещині судитимуть посадовицю та підрядників

Стан укриття у навчальному закладі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області на лаву підсудних відправили посадовицю Білгород-Дністровської районної ради та горе-підрядників. Жінка "подарувала" фірмі, яка робила ремонт укриття, 700 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

У 2022 році посадовиця уклала з приватними фірмами договори на виконання ремонтних робіт укриття в місцевому закладі освіти. Замість безпосереднього контролю за ходом, вартістю та обсягом виконання, жінка підписувала акти приймання будівельних робіт, не переконавшись у повноті їх фактичного виконання. Внаслідок чого підрядникам безпідставно перерахували з бюджету майже 700 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підрядникам повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) та підробкою документів (ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

А от посадовиці райради повідомили про підозру в службовій недбалості (стаття 367 КК України). Їй загрожує до трьох років ув'язнення. Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили злочинну групу, яку підозрюють у сутенерстві. Тринадцятеро людей влаштували у приватних будинках місця розпусти.

Також ми писали, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, яке виграло тендер на ремонт укриття школи у Пересипському районі. Підрядник підробив документи та привласнив майже 300 тисяч гривень державних коштів.