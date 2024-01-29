В Одесі судитимуть організаторів підпільних борделів

Правоохоронці затримали учасників схеми. Фото: Нацполіція

В Одесі на лаву підсудних відправили злочинну групу, яку підозрюють у сутенерстві. Тринадцятеро людей влаштували у приватних будинках місця розпусти.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної схеми

Шахраї розміщували в Інтернеті оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах. Зловмисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі, для надання інтимних послуг за гроші. Їм пропонували щоденні виплати, можливість проживання та комфортні умови праці.

Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу, решту витрачали на утримання місць розпусти. Наразі встановлено, що у заняття проституцією було втягнено 13 дівчат.

Яке покарання загрожує

Усім злочинцям винесли обвинувачення, залежно від ступеня злочину:

в організації, створенні та утриманні місця розпусти, вчиненому з метою наживи, організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України);

в організації сутенерства та сутенерстві, вчиненому повторно, організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 303 ККУ).

Слідство завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Учасникам схеми загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, оперативники Міграційної поліції ГУНП в Одеській області розкрили діяльність організованої злочинної групи, яка втягувала жінок у зайняття проституцією. Зловмисники утримували мережу закладів з надання послуг інтимного характеру під прикриттям стриптиз-барів.