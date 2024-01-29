В Одессе будут судить организаторов подпольных борделей

Правоохранители задержали участников схемы. Фото: Нацполиция

В Одессе на скамью подсудимых отправили преступную группу, подозреваемую в сутенерстве. Тринадцать человек устроили в частных домах местах разврата.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Мошенники размещали в Интернете объявления о вакансиях администраторов в массажных салонах. Злоумышленницы вербовали женщин, оказавшихся в тяжелом материальном положении, для предоставления интимных услуг за деньги. Им предлагали ежедневные выплаты, возможность проживания и комфортные условия труда.

Часть заработанных денег организаторы распределяли между собой и работницами заведения, остальные тратили на содержание разврата. В настоящее время установлено, что в занятие проституцией были вовлечены 13 девушек.

Какое наказание грозит

Всем преступникам вынесено обвинение, в зависимости от степени преступления:

в организации, создании и содержании места разврата, совершенном с целью наживы, организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины);

в организации сутенерства и сутенерстве, совершенном повторно, организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 303 УКУ).

Следствие завершено. Обвинительные акты направлены в суд. Участникам схемы грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, оперативники Миграционной полиции ГУНП в Одесской области раскрыли деятельность организованной преступной группы, вовлекавшей женщин в занятие проституцией. Злоумышленники содержали сеть заведений по оказанию услуг интимного характера под прикрытием стриптиз-баров.