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Працювали у "масажному салоні": в Одесі викрили банду сутенерів

17 жовтня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі викрили банду сутенерів
Поліція затримала фігурантів справи. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили групу осіб, які займалися сутенерством. Злочинці, під виглядом масажного салону, надавали сексуальні послуги чоловікам.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, група осіб влаштовувала імпровізовані борделі на різних винайманих квартирах.

втягували жінок у зайняття проституцією: в одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві
Затримані жінки на вулиці. Фото: Нацполіція
втягували жінок у зайняття проституцією: в одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві
Поліція затримала підозрюваних. Фото: Нацполіція

Деталі схеми

Шахраї розміщували в Інтернеті оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах.  Зловмисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі, для надання інтимних послуг за гроші. Їм пропонували щоденні виплати, можливість проживання та комфортні умови праці.  

Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу, решту витрачали на утримання місць розпусти. Наразі встановлено втягнення у заняття проституцією 13 дівчат.

Що знайшли під час обшуків

  • готівку,
  • банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами,
  • мобільні телефони,
  • чорнові записи.
втягували жінок у зайняття проституцією: в одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві
Вилучені мобільні телефони. Фото: Нацполіція
втягували жінок у зайняття проституцією: в одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві
Вилучені гроші та картки. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Усім учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Їм загрожує ув'язнення до семи років. Всі додаткові обставини встановлюються, слідство триває. 

Нагадаємо, оперативники Міграційної поліції ГУНП в Одеській області розкрили діяльність організованої злочинної групи, яка втягувала жінок у зайняття проституцією. Зловмисники утримували мережу закладів з надання послуг інтимного характеру під прикриттям стриптиз-барів.

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