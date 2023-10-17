В Одессе разоблачили банду сутенеров

Полиция задержала фигурантов дела. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили группу лиц, занимавшихся сутенерством. Преступники, под видом массажного салона, оказывали сексуальные услуги мужчинам.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, группа лиц устраивала импровизированные бордели на разных съемных квартирах.

Задержанные женщины на улице. Фото: Нацполиция

Полиция задержала подозреваемых. Фото: Нацполиция

Детали схемы

Мошенники размещали в Интернете объявления о вакансиях администраторов в массажных салонах. Злоумышленницы вербовали женщин, оказавшихся в тяжелом материальном положении, для предоставления интимных услуг за деньги. Им предлагали ежедневные выплаты, возможность проживания и комфортные условия труда.

Часть заработанных денег организаторы распределяли между собой и работницами заведения, остальные тратили на содержание разврата. В настоящее время установлено вовлечение в занятие проституцией 13 девушек.

Что нашли во время обысков

наличные,

банковские карты, которые использовались для расчетов с клиентами,

мобильные телефоны,

черновые записи.

Изъятые мобильные телефоны. Фото: Нацполиция

Изъятые деньги и карты. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Всем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до семи лет. Все дополнительные обстоятельства устанавливаются, следствие продолжается.

Напомним, оперативники Миграционной полиции ГУНП в Одесской области раскрыли деятельность организованной преступной группы, вовлекавшей женщин в занятие проституцией. Злоумышленники содержали сеть заведений по оказанию услуг интимного характера под прикрытием стриптиз-баров.