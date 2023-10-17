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Работали в "массажном салоне": в Одессе разоблачили банду сутенеров

17 октября 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили банду сутенеров
Полиция задержала фигурантов дела. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили группу лиц, занимавшихся сутенерством. Преступники, под видом массажного салона, оказывали сексуальные услуги мужчинам.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, группа лиц устраивала импровизированные бордели на разных съемных квартирах.

втягивали женщин в занятие проституцией: в одессе полицейские разоблачили группу лиц в сутенерстве
Задержанные женщины на улице. Фото: Нацполиция
втягивали женщин в занятие проституцией: в одессе полицейские разоблачили группу лиц в сутенерстве
Полиция задержала подозреваемых. Фото: Нацполиция

Детали схемы

Мошенники размещали в Интернете объявления о вакансиях администраторов в массажных салонах. Злоумышленницы вербовали женщин, оказавшихся в тяжелом материальном положении, для предоставления интимных услуг за деньги. Им предлагали ежедневные выплаты, возможность проживания и комфортные условия труда.

Часть заработанных денег организаторы распределяли между собой и работницами заведения, остальные тратили на содержание разврата. В настоящее время установлено вовлечение в занятие проституцией 13 девушек.

Что нашли во время обысков

  • наличные,
  • банковские карты, которые использовались для расчетов с клиентами,
  • мобильные телефоны,
  • черновые записи.
втягивали женщин в занятие проституцией: в одессе полицейские разоблачили группу лиц в сутенерстве
Изъятые мобильные телефоны. Фото: Нацполиция
втягивали женщин в занятие проституцией: в одессе полицейские разоблачили группу лиц в сутенерстве
Изъятые деньги и карты. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Всем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до семи лет. Все дополнительные обстоятельства устанавливаются, следствие продолжается.

Напомним, оперативники Миграционной полиции ГУНП в Одесской области раскрыли деятельность организованной преступной группы, вовлекавшей женщин в занятие проституцией. Злоумышленники содержали сеть заведений по оказанию услуг интимного характера под прикрытием стриптиз-баров.

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