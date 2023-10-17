Работали в "массажном салоне": в Одессе разоблачили банду сутенеров
В Одессе разоблачили группу лиц, занимавшихся сутенерством. Преступники, под видом массажного салона, оказывали сексуальные услуги мужчинам.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, группа лиц устраивала импровизированные бордели на разных съемных квартирах.
Детали схемы
Мошенники размещали в Интернете объявления о вакансиях администраторов в массажных салонах. Злоумышленницы вербовали женщин, оказавшихся в тяжелом материальном положении, для предоставления интимных услуг за деньги. Им предлагали ежедневные выплаты, возможность проживания и комфортные условия труда.
Часть заработанных денег организаторы распределяли между собой и работницами заведения, остальные тратили на содержание разврата. В настоящее время установлено вовлечение в занятие проституцией 13 девушек.
Что нашли во время обысков
- наличные,
- банковские карты, которые использовались для расчетов с клиентами,
- мобильные телефоны,
- черновые записи.
Какое наказание грозит
Всем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им грозит заключение до семи лет. Все дополнительные обстоятельства устанавливаются, следствие продолжается.
Напомним, оперативники Миграционной полиции ГУНП в Одесской области раскрыли деятельность организованной преступной группы, вовлекавшей женщин в занятие проституцией. Злоумышленники содержали сеть заведений по оказанию услуг интимного характера под прикрытием стриптиз-баров.
Читайте Новини.LIVE!