"Робота в масажному салоні": в Одесі затримали сутенера

В Одесі затримали сутенера. Фото: ГУНП в Одеській області.

Поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За даними правоохоронців, чоловік шукав молодих жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонував їм роботу у своєму масажному салоні на території Приморського району міста. Водночас він зазначав, що окрім основних послуг працівниці мають надавати послуги інтимного характеру в певних місцях. Згідно з умовами, жінки повинні були передавати половину свого незаконного заробітку сутенеру.

Речові докази злочину. Фото: ГУНП в Одеській області.

Однак діяльність чоловіка обмежувалася не лише вербуванням жінок, але й організацією роботи борделів. Він вів активну комунікацію з клієнтами через месенджер, розміщував рекламні оголошення, організовував зустрічі з жінками за різними адресами та визначав ціну за надані послуги.

Під час цих обшуків поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та гроші, отримані від протиправної діяльності.

Зловмисника було затримано, і наразі поліція займається питанням обрання запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у сутенерстві, вчиненому повторно, за частинами 1 та 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Якщо злочин буде доведений, йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Крім того, відносно дев'яти жінок, які були залучені до проституції, складено адміністративні протоколи згідно зі статтею 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, оперативники Міграційної поліції ГУНП в Одеській області розкрили діяльність організованої злочинної групи, яка втягувала жінок у зайняття проституцією. Зловмисники утримували мережу закладів з надання послуг інтимного характеру під прикриттям стриптиз-барів.