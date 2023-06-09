"Работа в массажном салоне": в Одессе задержали сутенера

В Одессе задержан сутенер. Фото: ГУНП в Одесской области.

Полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

По данным правоохранителей, мужчина искал молодых женщин в тяжелом материальном положении и предлагал им работу в своем массажном салоне на территории Приморского района города. В то же время он отмечал, что кроме основных услуг работнице должны предоставлять услуги интимного характера в определенных местах. Согласно условиям, женщины должны были передавать половину своего незаконного заработка сутенеру.

Вещественные доказательства преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

Однако деятельность мужчины ограничивалась не только вербовкой женщин, но и организацией работы борделей. Он вел активную коммуникацию с клиентами через мессенджер, размещал рекламные объявления, организовывал встречи с женщинами по разным адресам и определял цену за предоставленные услуги.

В ходе этих обысков полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты и деньги, полученные от противоправной деятельности.

Злоумышленник был задержан, и в настоящее время полиция занимается вопросом избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи сообщили мужчине о подозрении в сутенерстве, совершенном повторно, по частям 1 и 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины. Если преступление будет доказано, ему грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

Кроме того, в отношении девяти женщин, привлеченных к проституции, составлены административные протоколы согласно статье 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, оперативники Миграционной полиции ГУНП в Одесской области раскрыли деятельность организованной преступной группы, вовлекавшей женщин в занятие проституцией. Злоумышленники содержали сеть заведений по оказанию услуг интимного характера под прикрытием стриптиз-баров.