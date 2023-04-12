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Втягували жінок у проституцію: в Одесі викрили роботу борделю

12 квітня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Втягували жінок у проституцію: в Одесі викрили роботу борделю
В стрип-клубі організували бордель. Фото: ГУНП / od.npu.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оперативники Міграційної поліції ГУНП в Одеській області розкрили діяльність організованої злочинної групи, яка втягувала жінок у зайняття проституцією. Зловмисники утримували мережу закладів з надання послуг інтимного характеру під прикриттям стриптиз-барів. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Деталі розслідування

За даними поліції, на території Одеси діяла злочинна група, яка організовувала роботу мережі стриптиз-барів з наданням сексуальних послуг за грошову винагороду. Зловмисники мали два заклади, де за певну суму відвідувачам пропонувалася послуга "звільнення танцівниці від роботи". Крім того, планувалось відкриття ще двох подібних клубів, які вже були готові до роботи. 

"Утримували даний "бізнес" 40-річний одесит і дві його помічниці — громадянки віком 45 та 52-х років з Одещини та Донеччини. Вони підбирали працівниць у клуби, встановлювали правила поведінки персоналом, слідкували за порядком, вели облік прибутку, отриманого внаслідок злочинних дій, вживали жорстких заходів конспірації — все виглядало так, ніби в стриптиз-барах займаються легальною діяльністю", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на злочинну групу

За наявності достатніх доказів зловмисникам висунули  обвинувачення: чоловіку в  організації сутенерства, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України), а жінкам — у сутенерстві, вчиненому щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, (ч. 3 ст. 303 ККУ).

Правопорушникам загрожує покарання позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили схему залучення уразливої категорії жінок до проституції. За попередніми даними, 25-річна мешканка міста займалася організацією надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду. 

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