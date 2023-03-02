В Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією

На нього чекає суд

Поліцейські викрили жителя Одещини, який вербував жінок для зайняття проституцією за кордоном. Чоловік може потрапити за ґрати на 12 років.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

"Зловмисник, скориставшись вразливим становищем чотирьох одеситок, переконав жінок поїхати разом з ним в одну з європейських країн аби працювати в салонах з надання інтимних послуг. Оголошення з такими пропозиціями він розміщував в приватних Telegram-каналах та за годину "роботи" обіцяв жінкам до 200 євро зарплатні", — йдеться в повідомленні.

Правопорушника затримали під час спроби перевезти жінок віком від 23 до 34 років через кордон України. В нього вилучили вісім тисяч гривень і мобільний телефон, в якому містяться докази скоєного ним кримінального правопорушення.

Яке покарання чекає на вербувальника

Фігуранту повідомили про підозру у скоєні злочину, передбаченому частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівлю людьми, вчинену щодо кількох осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозри та обрання запобіжного заходу.

Згідно з законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби викрили та припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми. Жінок вербували та відправляли для сексуальної експлуатації у Болгарію.