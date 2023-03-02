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"Робота за кордоном": в Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією

2 березня 2023 14:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією
На нього чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські викрили жителя Одещини, який вербував жінок для зайняття проституцією за кордоном. Чоловік може потрапити за ґрати на 12 років. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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"Зловмисник, скориставшись вразливим становищем чотирьох одеситок, переконав жінок поїхати разом з ним в одну з європейських країн аби працювати в салонах з надання інтимних послуг. Оголошення з такими пропозиціями він розміщував в приватних Telegram-каналах та за годину "роботи" обіцяв жінкам до 200 євро зарплатні", — йдеться в повідомленні. 

Правопорушника затримали під час спроби перевезти жінок віком від 23 до 34 років через кордон України. В нього вилучили вісім тисяч гривень і мобільний телефон, в якому містяться докази скоєного ним кримінального правопорушення.

Яке покарання чекає на вербувальника 

Фігуранту повідомили про підозру у скоєні злочину, передбаченому частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівлю людьми, вчинену щодо кількох осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозри та обрання запобіжного заходу.

Згідно з законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби викрили та припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми. Жінок вербували та відправляли для сексуальної експлуатації у Болгарію.

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