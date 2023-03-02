В Одессе задержали вербовщика женщин для занятия проституцией

Его ждет суд

Полицейские разоблачили жителя Одесчины, который вербовал женщин для занятия проституцией за границей. Мужчина может попасть за решетку на 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Злоумышленник, воспользовавшись уязвимым положением четырех одесситок, убедил женщин поехать вместе с ним в одну из европейских стран, чтобы работать в салонах по предоставлению интимных услуг. Объявление с такими предложениями он размещал в частных Telegram-каналах и за час "работы" обещал женщинам до 200 евро зарплаты", — говорится в сообщении.

Правонарушителя задержали при попытке перевезти женщин в возрасте от 23 до 34 лет через границу Украины. У него изъяли восемь тысяч гривен и мобильный телефон, в котором содержатся доказательства совершаемого им уголовного преступления.

Какое наказание ждет вербовщика

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины, то есть торговлю людьми, совершенное в отношении нескольких лиц. Решается вопрос о сообщении ему о подозрениях и избрании меры пресечения.

Согласно законодательству, такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы разоблачили и прекратили функционирование международного канала торговли людьми. Женщин вербовали и отправляли для сексуальной эксплуатации в Болгарию.