"Работа за границей": в Одессе задержали вербовщика женщин для занятия проституцией
Полицейские разоблачили жителя Одесчины, который вербовал женщин для занятия проституцией за границей. Мужчина может попасть за решетку на 12 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
-
Предательница Лорак на российской радиостанции представила новую песню, спрятав глаза за темными очками
-
В Херсонской области россияне атаковали дронами людей, стоявших в очереди за гуманитаркой
-
Пересыпский и Хаджибейский: в Одессе планируют переименовать два района
-
Технологический прорыв: ученые работают над тем, чтобы люди имели крылья и щупальца
-
В Киевской области нашли тела еще трех человек, убитых российскими оккупантами
-
"Сливал" оккупантам позиции ВСУ: прокуратура задержала жителя Сумщины
-
"Активность падает": в полиции рассказали о ситуации с распространением движения ЧВК "Редан"
-
Иран ждет от рф ПВО С-400, но может оказаться в ловушке Израиля
-
Массированные атаки рф могут остаться в прошлом, — Гуменюк
-
В Копенгагене неизвестные вандалы раскрасили "Русалочку" в цвета российского флага
"Злоумышленник, воспользовавшись уязвимым положением четырех одесситок, убедил женщин поехать вместе с ним в одну из европейских стран, чтобы работать в салонах по предоставлению интимных услуг. Объявление с такими предложениями он размещал в частных Telegram-каналах и за час "работы" обещал женщинам до 200 евро зарплаты", — говорится в сообщении.
Правонарушителя задержали при попытке перевезти женщин в возрасте от 23 до 34 лет через границу Украины. У него изъяли восемь тысяч гривен и мобильный телефон, в котором содержатся доказательства совершаемого им уголовного преступления.
Какое наказание ждет вербовщика
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины, то есть торговлю людьми, совершенное в отношении нескольких лиц. Решается вопрос о сообщении ему о подозрениях и избрании меры пресечения.
Согласно законодательству, такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, сотрудники Госпогранслужбы разоблачили и прекратили функционирование международного канала торговли людьми. Женщин вербовали и отправляли для сексуальной эксплуатации в Болгарию.