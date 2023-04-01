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Обіцяли "легкі" гроші: в Одесі розкрили схему із залучення до проституції

1 квітня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Організаторка схеми наразі в СІЗО
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі правоохоронці виявили схему залучення уразливої категорії жінок до проституції. За попередніми даними, 25-річна мешканка міста займалася організацією надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Залучення "клієнтів"

Злочинниця розміщувала оголошення про надання послуг інтимного характеру у різних ресурсах інтернет-мережі, а також керувала сторінками жінок у соціальних мережах і просувала їхні анкети.

Під час переписок з клієнтами вона визначала ціну та домовлялася про місце та вид інтимних послуг, які мали надати завербовані жінки.

Обшук в помешканні підозрюваної

Правоохоронці провели обшук у квартирі злочинниці, під час якого були знайдені речові докази протиправної діяльності. Спецпідрозділ "КОРД" ГУНП в Одеській області надавав силову підтримку оперативникам управління міграційної поліції та слідчих відділень поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Правоохоронні органи зазначають, що дії злочинниці були спрямовані на одержання незаконних прибутків шляхом залучення уразливих жінок до занять проституцією. Це не тільки порушувало законодавство, але й ставило під загрозу життя та здоров'я жінок, які були залучені до цієї сфери.

Яке покарання чекає на жінку

Громадянку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, або сутенерство, вчинені щодо кількох осіб. Даний злочин, згідно з чинним законодавством, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, на Одещині учасники злочинної групи вербували українців для експлуатації на території Франції. На організаторів схеми торгівлі людьми чекає суд.

Також поліцейські викрили жителя Одещини, який вербував жінок для зайняття проституцією за кордоном. Чоловік може потрапити за ґрати на 12 років.

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