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На Одещині організували схему торгівлі людьми

17 березня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зловмисники відправили до Франції понад 40 громадян
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учасники злочинної групи вербували українців для експлуатації на території Франції. На організаторів схеми торгівлі людьми чекає суд.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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торгівля людьми

Встановлено, що зловмисники протягом 2020-2021 років вербували людей та, використовуючи їх уразливий стан, направляли до країн ЄС з метою втягнення у злочинну діяльність. У ході слідства було встановлено, що злочинці завербували понад 40 громадян України та перемістили їх до Французької Республіки.

Використання підневільного стану

Зловмисники, використовуючи підневільний стан потерпілих, примушували їх незаконно отримувати статус біженців. Після отримання потерпілими банківських карток злочинці відбирали їх з метою привласнення коштів.

торгівля людьми

Співпраця з Францією та затримання злочинців

Злочинна схема була викрита за співпраці та тісної взаємодії з компетентними органами Французької Республіки. На території України затримано 16 учасників злочинної діяльності, ще 9 затримано у Франції. До складу злочинної групи входили громадяни України та Молдови.

Наразі інших трьох учасників ОЗГ оголошено у розшук, тривають заходи щодо встановлення їх місцезнаходження та затримання. Стосовно ще 11 осіб обвинувальні акти скеровано до суду раніше.

Яке покарання чекає на учасників схеми 

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та учасника злочинної групи з числа мешканців Подільського району за фактом вербування та переміщення людей, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілих (ч. 3 ст. 149 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, поліцейські викрили жителя Одещини, який вербував жінок для зайняття проституцією за кордоном. Чоловік може потрапити за ґрати на 12 років. 

Також ми писали, що співробітники Держприкордонслужби викрили та припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми. Жінок вербували та відправляли для сексуальної експлуатації у Болгарію.

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