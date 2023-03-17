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В Одесской области организовали схему торговли людьми

17 марта 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Злоумышленники отправили во Францию более 40 граждан
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Участники преступной группы вербовали украинцев для эксплуатации на территории Франции. Организаторов схемы торговли людьми ждет суд.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Преступная схема вербовки и перемещения людей

торговля людьми

Установлено, что злоумышленники в течение 2020-2021 годов вербовали людей и, используя их уязвимое состояние, направляли в страны ЕС с целью вовлечения в преступную деятельность. В ходе следствия было установлено, что преступники завербовали более 40 граждан Украины и переместили их во Францию.

Использование подневольного состояния

Злоумышленники, используя подневольное состояние потерпевших, заставляли их незаконно получать статус беженцев. После получения потерпевшими банковских карт, преступники отбирали их с целью присвоения средств.

торговля людьми

Сотрудничество с Францией и задержание преступников

Преступная схема была разоблачена при сотрудничестве и тесном взаимодействии с компетентными органами Французской Республики. На территории Украины задержаны 16 участников преступной деятельности, еще 9 —задержаны во Франции. В состав преступной группы входили граждане Украины и Молдавии.

В настоящее время другие трое участников ОПГ объявлены в розыск, продолжаются мероприятия по установлению их местонахождения и задержания. В отношении еще 11 человек обвинительные акты направлены в суд раньше.

Какое наказание ждет участников схемы

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и участника преступной группы из числа жителей Подольского района по факту вербовки и перемещения людей, совершенных с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния потерпевших (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, полицейские разоблачили жителя Одесчины, который вербовал женщин для занятия проституцией за границей. Мужчина может попасть за решетку на 12 лет.

Также мы писали, что сотрудники Госпогранслужбы разоблачили и прекратили функционирование международного канала торговли людьми. Женщины вербовали и отправляли для сексуальной эксплуатации в Болгарию.

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