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Обещали "легкие" деньги: в Одессе раскрыли схему по привлечению к проституции

1 апреля 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Организатор схемы сейчас в СИЗО
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе правоохранители выявили схему привлечения уязвимой категории женщин в проституцию. По предварительным данным, 25-летняя жительница города занималась организацией предоставления услуг интимного характера за денежное вознаграждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Привлечение "клиентов"

Преступница размещала объявления о предоставлении услуг интимного характера в различных ресурсах интернет-сети, а также руководила страницами женщин в социальных сетях и продвигала их анкеты.

При переписках с клиентами она определяла цену и договаривалась о месте и виде интимных услуг, которые должны предоставить завербованные женщины.

Обыск в доме подозреваемой

Правоохранители провели обыск в квартире преступницы, в ходе которого были обнаружены вещественные доказательства противоправной деятельности. Спецподразделение "КОРД" ГУНП в Одесской области оказывало силовую поддержку оперативникам управления миграционной полиции и следственных отделений полиции №2 Одесского районного управления полиции №1.

Правоохранительные органы отмечают, что действия преступницы были направлены на получение незаконной прибыли путем привлечения уязвимых женщин к занятиям проституцией. Это не только нарушало законодательство, но и ставило под угрозу жизнь и здоровье женщин, вовлеченных в эту сферу.

Какое наказание ждет женщину

Гражданку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вовлечении лица в занятие проституцией с использованием уязвимого состояния этого лица или сутенерство, совершенные в отношении нескольких лиц. Данное преступление согласно действующему законодательству карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, в Одесской области участники преступной группы вербовали украинцев для эксплуатации на территории Франции. Организаторов схемы торговли людьми ждет суд.

Также полицейские разоблачили жителя Одесчины, который вербовал женщин для занятия проституцией за границей. Мужчина может попасть за решетку на 12 лет.

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