Втягивали женщин в проституцию: в Одессе разоблачили работу борделя

В стрип-клубе был организован бордель. Фото: ГУНП / od.npu.gov.ua

Оперативники Миграционной полиции ГУНП в Одесской области раскрыли деятельность организованной преступной группы, вовлекавшей женщин в занятие проституцией. Злоумышленники содержали сеть заведений по оказанию услуг интимного характера под прикрытием стриптиз-баров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Подробности расследования

По данным полиции, на территории Одессы действовала преступная группа, которая организовывала работу сети стриптиз-баров с предоставлением сексуальных услуг за денежное вознаграждение. У злоумышленников было два заведения, где за определенную сумму посетителям предлагалась услуга "освобождения танцовщицы от работы". Кроме того, планировалось открытие еще двух подобных клубов, уже готовых к работе.

"Удерживали данный "бизнес" 40-летний одессит и две его помощницы — гражданки 45 и 52-х лет из Одесчины и Донбасса. Они подбирали работниц в клубы, устанавливали правила поведения персоналом, следили за порядком, вели учет прибыли, полученной в результате преступных действий, предпринимавших жесткие меры конспирации — все выглядело так, будто в стриптиз-барах занимаются легальной деятельностью", — говорится в сообщении.

Какое наказание ожидает преступная группа

При наличии достаточных доказательств злоумышленникам предъявлены обвинения: мужчине в организации сутенерства, совершенном в отношении нескольких лиц, повторно организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины), а женщинам – в сутенерстве, совершенном в отношении нескольких лиц, повторно организованной группой (ч. 3 ст. 303 УКУ).

Правонарушителям грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили схему привлечения уязвимой категории женщин в проституцию. По предварительным данным, 25-летняя жительница города занималась организацией предоставления услуг интимного характера за денежное вознаграждение.