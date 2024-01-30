Украли деньги на ремонте укрытия — на Одесчине будут судить чиновницу и подрядчиков

Состояние укрытия в учебном заведении. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области на скамью подсудимых отправили чиновницу Белгород-Днестровского районного совета и горе-подрядчиков. Женщина "подарила" фирме, которая производила ремонт укрытия, 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

В 2022 году чиновница заключила с частными фирмами договоры на выполнение ремонтных работ укрытия в местном учебном заведении. Вместо непосредственного контроля за ходом, стоимостью и объемом выполнения, женщина подписывала акты приемки строительных работ, не убедившись в полноте их фактического выполнения. В результате чего подрядчикам безосновательно перечислили из бюджета почти 700 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-подрядчикам сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и подлогом документов (ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч.ч .1, 3 ст.358 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

А вот должностные лица райсовета сообщили о подозрении в служебной халатности (статья 367 УК Украины). Ей грозит до трех лет заключения. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили преступную группу, подозреваемую в сутенерстве. Тринадцать человек устроили в частных домах разврата.

Также мы писали, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, выигравшего тендер на ремонт укрытия школы в Пересыпском районе. Подрядчик поддел документы и присвоил почти 300 тысяч гривен государственных средств.