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Продал отопительные устройства компании — в Одессе задержали охранника строительства

5 февраля 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продал отопительные устройства компании — в Одессе задержали охранника строительства
Правоохранители обнаружили украденные котлы. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в кражах. Охранник недостроенной многоэтажки присвоил отопительные устройства компании стоимостью более 240 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Охранник дома, который не был введен в эксплуатацию, похитил постройку в Приморском районе 26 газовых котлов и вытяжных труб к ним. Похищенное оборудование вывез на автомобиле и в дальнейшем продал малознакомому одесситу за полцены.

Благодаря камерам видеонаблюдения об этом узнали владельцы компании и написали заявление полиции. Мужчину удалось задержать, а похищенное имущество вернули как вещественные доказательства.

Какое наказание грозит

Горе-бизнесмену сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, а именно в тайном похищении чужого имущества. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, выигравшего тендер на ремонт укрытия школы в Пересыпском районе. Подрядчик поддел документы и присвоил почти 300 тысяч гривен государственных средств.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили чиновник Белгород-Днестровского районного совета и горе-подрядчиков. Женщина "подарила" фирме, которая производила ремонт укрытия, 700 тысяч гривен.

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