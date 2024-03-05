Продал дизель подразделения на миллион гривен— в Одесе будут судить военного

Топливо, которое было у командира подразделения. Фото: ДБР

Командир одного из подразделений ВСУ во время полномасштабной войны решил заработать на стратегических запасах. Мужчина продавал топливо своего подразделения, чем нанес ущерб государству более чем на миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали преступления

Командир взвода одной из воинских частей ПВО Одесской области был ответственен за дизельное топливо, назначенное на нужды подразделения. Однако мужчина решил нажиться и продал более 20 тонн стратегического топлива. Своими действиями военный нанес ущерб государству на сумму более 1,4 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Командир взвода обвиняется в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что в Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства общины. Речь идет о восьми миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в кражах. Охранник недостроенной многоэтажки присвоил отопительные устройства компании стоимостью более 240 тысяч гривен.