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Ограбил среди бела дня — в Одессе задержали злоумышленника

24 апреля 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ограбил среди бела дня — в Одессе задержали злоумышленника
Полицейские задержали грабителя. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские задержали 36-летнего мужчину, ограбившего одессита посреди белого дня. Мужчина пытался вырвать из рук потерпевшего телефон, однако в результате похитил деньги и документы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В Киевском районе Одессы злоумышленник решил ограбить одессита, проходившего и держащего в руках телефон. Сначала грабитель попросил закурить, а затем попытался вырвать мобильный из рук мужчину. Это ему не удалось, однако в ходе толкотни злоумышленник похитил более 2 000 гривен и документы из кармана потерпевшего. После совершённого грабитель сразу пошел тратить чужие средства.

Что угрожает

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УКУ, а именно в грабеже, совершенном повторно в условиях военного положения. Пока ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Преступления в Одесской области

Ранее мы писали, что два работника Укрзализныци похитили дизель из маневрового тепловоза, принадлежащего региональному филиалу "Одесская железная дорога". За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что в Измаиле Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, укравшую грантовые средства общины. Речь идет о восьми миллионах, которые были выделены на закупку управленческих услуг.

Одесса
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деньги
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