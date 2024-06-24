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Ограбил кассу и дал по газам — в Одесской области задержали пенсионера

24 июня 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пенсионер в Одесской области силой забрал деньги из кассы почты: подробности
Запись камер видеонаблюдения. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Подольске Одесской области пенсионер ограбил работников почтового отделения. Мужчина украл из кассы более 8 тысяч гривен, а затем пытался скрыться с места преступления, однако полиция его все равно задержала.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

69-летний мужчина получил на почте посылку с автозапчастью и заплатил за нее более двух тысяч гривен. После этого он вернулся, требуя возврата средств, потому что товар ему не подошел. Работники отказали, из-за этого начался конфликт.

Мужчина схватил канцелярский нож и стал угрожать. Затем он зашел за рабочий стол, открыл кассу и забрал восемь с половиной тысяч гривен. После ограбления преступник уехал на своем автомобиле. Полиция быстро установила личность злоумышленника и задержала его через час после ограбления.

Какое наказание

Мужчине сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. За это преступление ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Случаи ограбления в Одесской области

Мы писали, что в Одессе молодой человек украл кошелек у прохожей, и хотел поэтому сесть в тюрьму. Таким образом, одессит планировал избежать мобилизации.

Также мы сообщали, что в Одессе задержан 36-летний злоумышленник, ограбивший горожанина посреди белого дня. Мужчина пытался вырвать из рук потерпевшего телефон, но похитил деньги и документы.

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