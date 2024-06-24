Пенсионер в Одесской области силой забрал деньги из кассы почты: подробности

Ограбил кассу и дал по газам — в Одесской области задержали пенсионера
В Подольске Одесской области пенсионер ограбил работников почтового отделения. Мужчина украл из кассы более 8 тысяч гривен, а затем пытался скрыться с места преступления, однако полиция его все равно задержала.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
69-летний мужчина получил на почте посылку с автозапчастью и заплатил за нее более двух тысяч гривен. После этого он вернулся, требуя возврата средств, потому что товар ему не подошел. Работники отказали, из-за этого начался конфликт.
Мужчина схватил канцелярский нож и стал угрожать. Затем он зашел за рабочий стол, открыл кассу и забрал восемь с половиной тысяч гривен. После ограбления преступник уехал на своем автомобиле. Полиция быстро установила личность злоумышленника и задержала его через час после ограбления.
Какое наказание
Мужчине сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. За это преступление ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Случаи ограбления в Одесской области
Мы писали, что в Одессе молодой человек украл кошелек у прохожей, и хотел поэтому сесть в тюрьму. Таким образом, одессит планировал избежать мобилизации.
Также мы сообщали, что в Одессе задержан 36-летний злоумышленник, ограбивший горожанина посреди белого дня. Мужчина пытался вырвать из рук потерпевшего телефон, но похитил деньги и документы.
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