На пляжах Одессы демонтируют летние площадки: решение исполкома

Летние площадки на пляже в Одессе. Фото: Википедия

Площадки, расположенные вблизи пляжа "Ланжерон-5" в Одессе, были установлены незаконно и снести их владелец должен был еще в мае месяце. В горсовете было принято решение о демонтаже этих сооружений.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Незаконные площадки

Установлено, что эти постройки были построены по истечении сроков действия паспорта привязки и договора на временное пользование местами для их размещения. Соответствующие документы, которые обязали владельца снести площадки, предоставили еще в мае, но сооружения все еще стоят.

"Предписание на демонтаж противоправного размещенного временного сооружения было предоставлено 15 мая, и срок исполнения был 19 мая. К сожалению, сооружение не было демонтировано. Такая группа временных передвижных летних площадок подлежит демонтажу на основании решения, которое мы сейчас будем принимать. Прошу поддержать данное решение", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

После обсуждения члены исполкома единогласно поддержали решение о демонтаже. Наряду с этим был также рассмотрен вопрос демонтажа аналогичного временного сооружения, расположенного возле пляжа "Отрада-8", принадлежащего ООО "Дачник 2020". Все решения приняты единогласно.

Другие незаконные постройки в Одессе

Мы писали, что в Одесской области ранее активисты уже сносили незаконную будку, которая перекрывала дорогу к морю. Шлагбаум был установлен на дороге местного назначения, который перекрывал доступ к зоне отдыха. Владелец требовал деньги с отдыхающих, установив тариф 30 гривен в час.

Также мы писали, что проезд на пляж "Ланжерон" в Одессе снова закрыли для посетителей. Там уже не первый раз устанавливают шлагбаум, чтобы сделать платную парковку и получать заработок с отдыхающих.