Незаконне будівництво в історичному центрі Одеси — подробиці

Незаконне будівництво в Одесі. Фото: ДАБН

Власник Прибуткового будинку Бродського в Одесі вирішив відкрити кафе в історичному центрі міста. Не оформивши нормативних документів, він почав реконструкцію будівлі та розширив її за рахунок тротуару.

Про це повідомив Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Під час обстеження комісія виявила незаконне будівництво на Катерининській, 4. Будинок Бродського входить в ореол, захищений ЮНЕСКО. Однак власника це не зупинило і він вирішив збільшити площу під майбутній заклад громадського харчування за рахунок тротуару та двору.

"Наш герой володіє приміщенням у 237,5 квадратних метра. Має право. Проте цього не вистачало для кухні, тому він почав прибудовувати як з фасаду, так і двору. Це й було зафіксовано під час обстеження. Він, таким чином, ще й захопив тротуар", — зазначає у повідомленні Олександр Авдєєв.



Незаконна прибудова в Одесі. Фото: ДАБН Одеси

Ігнорування застереження

Раніше власнику будинку вже виносили припис з вимогою зупинити будівництво й повернути все у первозданний вигляд. Однак ці вимоги були проігноровані.

"За інформацією Департаменту земельних ресурсів, земельна ділянка за даною адресою у власність чи користування не передавалась, департамент архітектури та містобудування теж не надав містобудівні умови та обмеження, займати тротуар та порушувати благоустрій профільний департамент теж не узгодив. Проте одесита це не спинило", — йдеться у повідомленні.

Що загрожує порушнику

Згідно з ч. 2 ст. 298 ККУ, дії власника можуть бути кваліфіковані як умисне незаконне знищення об'єктів культурної спадщини.

"Ми вже направили листа до Одеської обласної прокуратури з проханням вжити відповідні заходи", — зазначає Олександр Авдєєв.

Раніше ми писали, що в Одесі постійно будуються нові споруди, попри війну, попри природні умови. Так, через щільну забудову та дощі в районі Золотого Берега в Одесі може статися черговий обвал схилу.