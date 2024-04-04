В Одесі руйнується прибережна зона через забудову — де саме

Золотий Берег в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі постійно будуються нові споруди, незважаючи ані на війну, ані на природні умови. Так, через щільну застройку та дощі в районі Золотого Берега в Одесі може статися черговий обвал схилу.

В мережі з'явилося відео, на якому автор зазначає причини та можливі наслідки цього явища.



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Будівництво над зсувом

В Одесі після дощів пом'якшились породи та почали руйнуватися схили в районі Золотого Берега. Окрім цього, ситуацію погіршують будівництва, які розташовані на місцях зсуву схилів.

"Вода потрапляє до тріщин та з часом відділяє земельні породи, створюючи ще більшу тріщину. Згодом цілий шмат землі може піти донизу", — зазначає автор відео.

За його словами, багато пристроїв для виведення дощової води часто засмічені, що також негативно впливає на землю та посилює вірогідність зсуву.

Набережні у небезпеці

Бетонні плити на набережній Золотого Берегу, на жаль, вимило водою до основних кріплень. Багато з плит вже відходять, адже арматура, яка їх скріпляла, відірвалась.

"Ці плити вже розмило. Якщо буде ще декілька штормів, вони впадуть і тут буде великий провал", — говорить автор.

Нагадаємо, що в парку Перемоги в Одесі декілька місяців вже спостерігається процес цвітіння води. Це створює загрозу як для одеситів, які прийшли прогулятися парком, так і для мешканців водойми. Про те, яку саму безпеку несе в собі цвітіння води, Новини.LIVE дізнались в еколога Владислава Балінського.