Краще не чіпати воду у парку Перемоги — у чому небезпека для одеситів

Вода у парку Перемоги в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вода у пруді в одеському парку Перемоги вже тривалий час є коричневого кольору та має неприємний запах. Незважаючи на те, що у КП "Сервісний центр" зазначили про абсолютну безпечність води, це явище є досить небезпечним як для мешканців водойми, так і для людей.



Кореспонденти Новини.LIVE одними з перших звернули увагу на цвітіння води у парку Перемоги, тож вирішили звернутися для роз'яснення причин до хіміка-біолога, голови ГО "Зелений лист" Владислава Балінського.

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Причини цвітіння води

За словами Владислава Балінського, цвітіння у парку Перемоги почалось дуже рано і, скоріше за все, пов'язано із теплою погодою у зимовий період та нестачею кисню у ставку.

"Є певна проблема, яка пов'язана з каскадом у водоймі. У ставку наразі недостатнє постачання свіжої води та мала кількість каскадів, які повинні насичати воду киснем", — прокоментував еколог.



Качки у пруді парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Черепашки у воді у парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

У чому небезпека

Фахівець зазначив, що таке явище є достатньо масовим, а з підвищенням температури цвітіння буде ставати більш інтенсивним. Окрім цього, такий колір води несе у собі небезпеку як для мешканців водойми, так і для відвідувачів парку.

"Такі цвітіння можуть призводити до заморних процесів — коли живі організми залишаються без кисню. Найчастіше динофлагеляти викликають токсичні цвітіння, і тоді у водне середовище виділяються токсичні речовини. Вони можуть спровокувати алергічні реакції на шкірі людей та дерматози. Також вони можуть бути причиною харчових отруєнь", — сказав Владислав Балінський.



Чоловік займається ловлею риби. Фото: Новини.LIVE

Батько з дочкою розважаються у парку. Фото:Новини.LIVE

Як боротися з цвітінням

За словами еколога, штучний пруд не може існувати без належного людського втручання. Так, подібним водоймам необхідна регулярна чистка та збільшення притоку прісної води. Окрім цього, є й більш агресивні методи боротьби із цвітінням води.

"Є способи швидшої боротьби — з використанням альгіцидів. Це речовини, які гальмують зростання та розвиток одноклітинних водоростей. Як, наприклад, антибіотики. Інший спосіб — використання мікробіологічних препаратів. Від них ефект буде тривалішим", — зазначив фахівець.

Черепашка у воді у парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Цвітіння води у парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE



Раніше ми повідомляли, що з настанням весни у парках дедалі більше одеситів насолоджуються теплою погодою і сонцем, яке ще не обпалює. Не стала винятком і одна з найкрасивіших та найулюбленіших городянами зелених зон — парк Перемоги.