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Квіти, тепло та діти на прогулянці — весняна Одеса очима фотографа Новини.LIVE

2 квітня 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Квіти, тепло та діти на прогулянці — весняна Одеса очима фотографа Новини.LIVE
Дерево квітне у парку. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Весна поступово входить у свої права, вже потроху розпускаються дерева, та й квіти тішать очі. У парках дедалі більше одеситів насолоджуються теплою погодою і сонцем, що ще не обпалює. Не стала винятком і одна з найкрасивіших та найулюбленіших городянами зелених зон — парк "Перемоги".

Фотограф Новини.LIVE теж побував у парку Перемоги і зафільмував усю красу одеської весни.

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Природа прокидається

Природа нарешті прокидається від зимової негоди. На кожному кроці відчувається аромат нарцисів, крокусів, квітів фруктових дерев та інших рослин, які розквітають у парку. Це справжнє диво природи, яке переносить кожного у відчуття безтурботності та радості.

Природа Одеси прокидається — весняний квіт у парку Перемоги - фото 1
Дерево квітне в одеському парку. Фото: Новини.LIVE
Природа Одеси прокидається — весняний квіт у парку Перемоги - фото 2
Нарцис в одеському парку. Фото: Новини.LIVE
Природа Одеси прокидається — весняний квіт у парку Перемоги - фото 3
Розквітають бруньки. Фото: Новини.LIVE

Насолода від прогулянок

Люди з усіх куточків міста збираються тут, щоб насолодитися чудовим погодою та природною красою. Діти весело граються на дитячих майданчиках, пари прогулюються по алеях, а батьки відпочивають, насолоджуючись теплим сонцем та запахом квітів. 

Природа Одеси прокидається — весняний квіт у парку Перемоги - фото 4
Люди гуляють на дитячому майданчику.Фото: Новини.LIVE
Природа Одеси прокидається — весняний квіт у парку Перемоги - фото 5
Пара прогулюється у парку. Фото: Новини.LIVE
Природа Одеси прокидається — весняний квіт у парку Перемоги - фото 6
Дівчина відпочиває на природі. Фото: Новини.LIVE
Природа Одеси прокидається — весняний квіт у парку Перемоги - фото 7
Жінка вигулює свого собаку. Фото: Новини.LIVE


Ми раніше писали, що погода в Україні в середу, 3 квітня, трішки погіршиться. Температура повітря вночі та вранці становитиме +5... +10 °C, а в північних областях можливі штормові пориви вітру 15-20 м/с. Варто бути готовими до можливих періодичних дощів, а місцями — до грози.

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