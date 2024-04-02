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Цветы, тепло и дети на прогулке — весенняя Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

2 апреля 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Цветы, тепло и дети на прогулке — весенняя Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
Дерево цветет в парке. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Весна постепенно вступает в свои права, уже мало-помалу распускаются деревья, и цветы радуют глаза. В парках все больше одесситов наслаждаются теплой погодой и солнцем, которое еще не печет. Не стала исключением и одна из самых красивых и любимых горожанами зеленых зон — парк Перемоги.

Фотограф Новини.LIVE также побывал в парке Перемоги и снял всю красоту одесской весны.

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Природа просыпается

Природа наконец-то просыпается от зимней непогоды. На каждом шагу ощущается аромат нарциссов, крокусов, цветов фруктовых деревьев и других цветущих в парке растений. Это настоящее чудо природы, которое переносит каждого в чувство беззаботности и радости.

Природа Одессы просыпается – весенний цвет в парке Победы. - фото 1
Дерево цветет в одесском парке. Фото:  Новини.LIVE
Природа Одессы просыпается – весенний цвет в парке Победы. - фото 2
Нарцисс в одесском парке. Фото:  Новини.LIVE
Природа Одессы просыпается – весенний цвет в парке Победы. - фото 3
Распускаются почки. Фото:  Новини.LIVE

Наслаждение от прогулок

Люди со всех уголков города собираются здесь, чтобы насладиться прекрасной погодой и природной красотой. Дети весело играют на детских площадках, пары ходят по аллеям, а родители отдыхают, наслаждаясь теплым солнцем и запахом цветов.

Природа Одессы просыпается – весенний цвет в парке Победы. - фото 4
Люди гуляют на детской площадке. Фото: Новини.LIVE
Природа Одессы просыпается – весенний цвет в парке Победы. - фото 5
Пара ходит в парке. Фото:  Новини.LIVE
Природа Одессы просыпается – весенний цвет в парке Победы. - фото 6
Девушка отдыхает на природе. Фото:  Новини.LIVE
Природа Одессы просыпается – весенний цвет в парке Победы. - фото 7
Женщина выгуливает свою собаку. Фото: Новини.LIVE


Мы раньше писали, что погода в Украине в среду, 3 апреля, немного ухудшится. Температура воздуха ночью и утром будет составлять +5...+10 °C, а в северных областях возможны штормовые порывы ветра 15-20 м/с. Следует быть готовыми к возможным периодическим дождям, а местами — к грозе.

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