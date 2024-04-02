Цветы, тепло и дети на прогулке — весенняя Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Дерево цветет в парке. Фото: Новини.LIVE

Весна постепенно вступает в свои права, уже мало-помалу распускаются деревья, и цветы радуют глаза. В парках все больше одесситов наслаждаются теплой погодой и солнцем, которое еще не печет. Не стала исключением и одна из самых красивых и любимых горожанами зеленых зон — парк Перемоги.

Фотограф Новини.LIVE также побывал в парке Перемоги и снял всю красоту одесской весны.

Читайте также:

Природа просыпается

Природа наконец-то просыпается от зимней непогоды. На каждом шагу ощущается аромат нарциссов, крокусов, цветов фруктовых деревьев и других цветущих в парке растений. Это настоящее чудо природы, которое переносит каждого в чувство беззаботности и радости.

Дерево цветет в одесском парке. Фото: Новини.LIVE

Нарцисс в одесском парке. Фото: Новини.LIVE

Распускаются почки. Фото: Новини.LIVE

Наслаждение от прогулок

Люди со всех уголков города собираются здесь, чтобы насладиться прекрасной погодой и природной красотой. Дети весело играют на детских площадках, пары ходят по аллеям, а родители отдыхают, наслаждаясь теплым солнцем и запахом цветов.

Люди гуляют на детской площадке. Фото: Новини.LIVE

Пара ходит в парке. Фото: Новини.LIVE

Девушка отдыхает на природе. Фото: Новини.LIVE

Женщина выгуливает свою собаку. Фото: Новини.LIVE



Мы раньше писали, что погода в Украине в среду, 3 апреля, немного ухудшится. Температура воздуха ночью и утром будет составлять +5...+10 °C, а в северных областях возможны штормовые порывы ветра 15-20 м/с. Следует быть готовыми к возможным периодическим дождям, а местами — к грозе.