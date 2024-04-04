Лучше не трогать воду в парке Победы — в чем опасность для одесситов

Вода в парке Победы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Вода в пруду в одесском парке Победы уже длительное время коричневого цвета и имеет неприятный запах. Несмотря на то, что в КП "Сервисный центр" отметили абсолютную безопасность воды, это явление достаточно опасно как для жителей водоема, так и для людей.



Корреспонденты Новини.LIVE одними из первых обратили внимание на цветение воды в парке Победы, поэтому решили обратиться для разъяснения причин к химику-биологу, главе ОО "Зеленый лист" Владиславу Балинскому.

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Причины цветения воды

По словам Владислава Балинского, цветение в парке Победы началось очень рано и, скорее всего, связано с теплой погодой в зимний период и нехваткой кислорода в пруду.

"Есть определенная проблема, которая связана с каскадом в водоеме. В ставке пока недостаточно снабжения свежей водой и малое количество каскадов, которые должны насыщать воду кислородом", — прокомментировал эколог.

В чем опасность

Специалист отметил, что такое явление достаточно массовое, а с повышением температуры цветения будет становиться более интенсивным. Кроме того, такой цвет воды несет в себе опасность как для жителей водоема, так и для посетителей парка.

"Такие цветения могут приводить к заморным процессам — когда живые организмы остаются без кислорода. Чаще динофлагеляты вызывают токсические цветения, и тогда в водную среду выделяются токсические вещества. Они могут вызвать аллергические реакции на коже людей и дерматозы. Также они могут быть причиной пищевых отравлений", — сказал Владислав Балинский.

Как бороться с цветением

По словам эколога, искусственная ставка не может существовать без должного человеческого вмешательства. Да, подобным водоемам необходима регулярная чистка и увеличение притока пресной воды. Кроме того, есть и более агрессивные методы борьбы с цветением воды.

"Есть способы более быстрой борьбы — с использованием альгицидов. Это вещества, тормозящие рост и развитие одноклеточных водорослей. Как, например, антибиотики. Другой способ — использование микробиологических препаратов. От них эффект будет более длительным", — отметил специалист.



Ранее мы сообщали, что с наступлением весны в парках все больше одесситов наслаждаются теплой погодой и еще не обжигающим солнцем. Не стала исключением и одна из самых красивых и любимых горожанами зеленых зон — парк Победы.