В Одессе разрушается прибрежная зона из-за застройки — где именно

Золотой берег в Одессе. Фото: скриншот

В Одессе постоянно строятся новые сооружения, несмотря ни на войну, ни на природные условия. Так, из-за плотной застройки и дождей в районе Золотого Берега в Одессе может произойти очередной обвал склона.

В сети появилось видео, на котором автор указывает причины и возможные последствия этого явления.



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В Одессе после дождей смягчились породы и начали разрушаться склоны в районе Золотого Берега. Кроме этого, ситуацию усугубляют строительства, расположенные на местах оползня.

"Вода попадает в трещины и со временем отделяет земельные породы, создавая еще большую трещину. Впоследствии целый кусок земли может пойти вниз" , — отмечает автор видео.

По его словам, многие устройства для выведения дождевой воды часто засорены, что также негативно влияет на землю и усиливает вероятность оползня.

Набережные в опасности

Бетонные плиты на набережной Золотого Берега, к сожалению, вымыли водой к основным креплениям. Многие плиты уже отходят, ведь арматура, которая их скрепляла, оторвалась.

"Эти плиты уже размыли. Если будет еще несколько штормов — они упадут и здесь будет большой провал" , — говорит автор.

Напомним, что в парке Победы в Одессе несколько месяцев уже наблюдается процесс цветения воды. Это создает угрозу как для одесситов, пришедших прогуляться по парку, так и для жителей водоема. О том, какую самую березку несет в себе цветение воды Новини. Live узнали у эколога Владислава Балинского.