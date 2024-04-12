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Незаконное строительство в историческом центре Одессы — подробности

12 апреля 2024 16:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Незаконное строительство в историческом центре Одессы — подробности
Незаконное строительство в Одессе. Фото: ГАСК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Владелец Доходного дома Бродского в Одессе решил открыть кафе в историческом центре города. Не оформив нормативных документов, он начал реконструкцию здания и расширил его за счет тротуара.

Об этом сообщил начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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В ходе обследования комиссия обнаружила незаконное строительство на Екатерининской, 4. Дом Бродского входит в ореол, защищенный ЮНЕСКО. Однако владельца это не остановило и он решил увеличить площадь под будущее общепит за счет тротуара и двора.

"Наш герой владеет помещением в 237,5 квадратных метра. Имеет право. Однако этого не хватало для кухни, поэтому он начал пристраивать как с фасада, так и двора. Это и было зафиксировано во время обследования. Он, таким образом, еще и захватил тротуар", — отмечает в сообщении Александр Авдеев.

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Незаконная постройка в Одессе. Фото: ГАСК Одессы

Игнорирование предупреждения

Ранее владельцу дома уже выносилось предписание с требованием остановить строительство и вернуть все в первозданный вид. Однако эти требования были проигнорированы.

"По информации Департамента земельных ресурсов, земельный участок по данному адресу в собственность или пользование не передавался, департамент архитектуры и градостроительства тоже не предоставил градостроительные условия и ограничения, занимать тротуар и нарушать благоустройство профильный департамент тоже не согласовал. Однако одессита это не остановило", — говорится в сообщении.

Что грозит нарушителю

Согласно ч. 2 ст. 298 УКУ, действия собственника могут быть квалифицированы как умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия.

"Мы уже направили письмо в Одесскую областную прокуратуру с просьбой принять соответствующие меры", — отмечает Александр Авдеев.

Ранее мы писали, что в Одессе постоянно строятся новые постройки, несмотря ни на войну, ни на природные условия. Так, из-за плотной застройки и дождей в районе Золотого Берега в Одессе может произойти очередной обвал склона.

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