Незаконное строительство в Одессе прекращено: детали от ГАСК

Строительство на Французском бульваре остановлено. Фото: ГАСК

Жители Одессы заметили, что на Французском бульваре в Одессе компания начала сносить постройки, вероятно, для дальнейшего строительства. Однако оказалось, что это было сделано без официального разрешения, поэтому работы прерваны.

Об этом сообщил начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Сообщение Александра Авдеева. Фото: скриншот

Результаты обследования комиссии

Оказалось, что здания на Французском бульваре, 10 площадью 18 450,5 кв.м. принадлежат ООО "КАПЛОР 7" и используются на основании договора аренды земли, заключенного 21 мая 2024 года сроком на 15 лет. Однако на это строительство не выдавались никакие разрешительные документы.

"Департаментом архитектуры и градостроительства Одесского городского совета градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства не выдавались. В Реестре строительной деятельности отсутствует информация о регистрации разрешительных документов по этому адресу", — отметил Александр Авдеев.

Объект на французском бульваре в Одессе. Фото: ГАСК

ГАСК прекратил строительство. Фото: ГАСК 1/2 ​ 2

То есть в результате комиссионного обследования зафиксирован факт демонтажа капитальных сооружений без разрешительных документов. Из-за этого любые работы на объекте остановлены.