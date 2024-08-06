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Росіяни відновили пошкоджений раніше пором у Криму — подробиці

6 серпня 2024 12:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Відновлення російського порому: що відомо
Пасажирський пором у Керченській протоці, 2014 рік. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Росіяни відновили роботу одного з поромів,  уражених раніше на території тимчасово окупованого Криму. Наразі відновлене судно перебуває у порту "Кавказ", що розташований на косі Чушка в Керченській протоці.

Про це у вівторок, 6 серпня, на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Допис Дмитра Плетенчука. Фото: скриншот

Пороми росіян у Криму

Поновлений пором, за даними Дмитра Плетенчнука, у два рази менший за "Слов'янина", який раніше зняли з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Саме його ворог використовував для міжнародних перевезень. Однак це відбувалося до моменту, поки ну було пошкоджено попередні два залізничних пороми. 

Порт "Кавказ" — що відомо

Кавказ — залізнична станція і невеликий порт на косі Чушка в Керченській протоці, Краснодарський край Росія. Порт може приймати судна до 130 м завдовжки, 14,5 завширшки та до 5 м занурення. Також на території порту є автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край і Крим (Кавказ — порт "Крим").

Порт Кавказ карта
Порт "Кавказ" на мапі. Фото: скриншот

 

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