Відновлення російського порому: що відомо

Пасажирський пором у Керченській протоці, 2014 рік. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росіяни відновили роботу одного з поромів, уражених раніше на території тимчасово окупованого Криму. Наразі відновлене судно перебуває у порту "Кавказ", що розташований на косі Чушка в Керченській протоці.

Про це у вівторок, 6 серпня, на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Поновлений пором, за даними Дмитра Плетенчнука, у два рази менший за "Слов'янина", який раніше зняли з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Саме його ворог використовував для міжнародних перевезень. Однак це відбувалося до моменту, поки ну було пошкоджено попередні два залізничних пороми.

Порт "Кавказ" — що відомо

Кавказ — залізнична станція і невеликий порт на косі Чушка в Керченській протоці, Краснодарський край Росія. Порт може приймати судна до 130 м завдовжки, 14,5 завширшки та до 5 м занурення. Також на території порту є автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край і Крим (Кавказ — порт "Крим").