Отключение воды в Одессе во вторник, 6 августа: адреса

Сотни жителей Одессы будут без воды — адреса отключений сегодня
Сегодня, 6 августа, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Парковая — все дома;
- просп. Зеленый — все дома;
- Поселковая — все дома;
- Почтовая, 20-36;
- Грушевского, 2-24;
- Саймона Литмана, 1-11;
- Инглези, 1-5;
- Академика Королева, 1-3.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" приносит изменения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- Гагарина проспект, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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