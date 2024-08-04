Оновлення інтерактивної карти Одеси: додано новий розділ пляжів

Одеський пляж. Фото: Новини.LIVE

На інтерактивну мапу було додано новий розділ, присвячений пляжам Одеси. Він охоплює 80 пляжів на протяжності 22 км берегової лінії міста.

Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

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Повідомлення ОДА. Фото: скриншот

Що варто знати користувачам мапи

"Відтепер на інтерактивній карті Одеси ви можете знайти детальну інформацію про пляжі, розташовані вздовж берегової лінії від Ланжерона до Посейдона. Цей мальовничий відрізок охоплює близько 80 пляжів, і новий розділ дозволить вам швидко й зручно знайти всю необхідну інформацію про них", — повідомили у відомстві.

У повідомленні адміністрації зазначили, що не всі пляжі наразі функціонують через війну. Ба більше, деякі з них не мають офіційного дозволу.

Колір позначки також має значення

Згідно з інформацією ОДА, на мапі позначені пляжі різними кольорами, що відповідає степені безпеки:

Насичено зелений колір — пляж рекомендовано для відвідувачів.

Жовтогарячий — при відвідуванні можливі нюанси.

Червоний колір — пляж не рекомендується.

Інтерактивна мапа пляжів Одеси. Фото: скриншот

Ознайомитися з оновленою картою та знайти для себе нові місця для відпочинку можна за посилання.