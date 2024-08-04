Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси arrow

Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси

4 серпня 2024 18:01
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Оновлення інтерактивної карти Одеси: додано новий розділ пляжів
Одеський пляж. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На інтерактивну мапу було додано новий розділ, присвячений пляжам Одеси. Він охоплює 80 пляжів на протяжності 22 км берегової лінії міста.

Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

Читайте також:
Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси - фото 1
Повідомлення ОДА. Фото: скриншот

Що варто знати користувачам мапи

"Відтепер на інтерактивній карті Одеси ви можете знайти детальну інформацію про пляжі, розташовані вздовж берегової лінії від Ланжерона до Посейдона. Цей мальовничий відрізок охоплює близько 80 пляжів, і новий розділ дозволить вам швидко й зручно знайти всю необхідну інформацію про них", — повідомили у відомстві.

У повідомленні адміністрації зазначили, що не всі пляжі наразі функціонують через війну. Ба більше, деякі з них не мають офіційного дозволу.

Колір позначки також має значення

Згідно з інформацією ОДА, на мапі позначені пляжі різними кольорами, що відповідає степені безпеки:

  • Насичено зелений колір — пляж рекомендовано для відвідувачів.
  • Жовтогарячий — при відвідуванні можливі нюанси.
  • Червоний колір — пляж не рекомендується.
Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси - фото 2
Інтерактивна мапа пляжів Одеси. Фото: скриншот

Ознайомитися з оновленою картою та знайти для себе нові місця для відпочинку можна за посилання

Також важливі новини дня по темі:

Одеса відпочинок літо пляж мапа Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:12 До хвилі погромів у Великій Британії могла бути причетна Росія — ЗМІ з'ясували деталі

18:01 Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси

17:36 Без дощів не обійдеться — в Укргідрометцентрі збентежили прогнозом погоди на завтра

17:35 Коростильов вийшов у фінал Олімпіади — його результат був одним з найкращих

17:34 Співачка Адель зупинила концерт та з 80 тисячами фанатів подивилася фінал Олімпіади

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

17:26 F-16 вже в Україні — Зеленський офіційно підтвердив прибуття винищувачів

17:18 Виїзд за кордон — на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори

17:03 Підпалив корабель і перейшов на бік України — російський моряк поділився подробицями втечі

17:01 Норвегія надала Україні фінансову допомогу для дітей — куди спрямують кошти

18:12 До хвилі погромів у Великій Британії могла бути причетна Росія — ЗМІ з'ясували деталі

18:01 Від Ланжерона до Посейдона — для відпочивальників створили інтерактивну мапу пляжів Одеси

17:36 Без дощів не обійдеться — в Укргідрометцентрі збентежили прогнозом погоди на завтра

17:35 Коростильов вийшов у фінал Олімпіади — його результат був одним з найкращих

17:34 Співачка Адель зупинила концерт та з 80 тисячами фанатів подивилася фінал Олімпіади

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

17:26 F-16 вже в Україні — Зеленський офіційно підтвердив прибуття винищувачів

17:18 Виїзд за кордон — на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори

17:03 Підпалив корабель і перейшов на бік України — російський моряк поділився подробицями втечі

17:01 Норвегія надала Україні фінансову допомогу для дітей — куди спрямують кошти

17:00 Зірка "Ліги сміху" пригадала найжахливіше побачення у житті

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині