Обновление интерактивной карты Одессы: добавлен новый раздел пляжей

Одесский пляж. Фото: Новини.LIVE

На интерактивную карту была добавлена новая глава, посвященная пляжам Одессы. Она включает 80 пляжей на протяженности 22 км береговой линии города.

Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.

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Сообщение ОГА. Фото: скриншот

Что нужно знать пользователям карты

"Отныне на интерактивной карте Одессы вы можете найти подробную информацию о пляжах, расположенных вдоль береговой линии от Ланжерона до Посейдона. Этот живописный отрезок охватывает около 80 пляжей, и новый раздел позволит вам быстро и удобно найти всю необходимую информацию о них", — сообщили в ведомстве.

В сообщении администрации отметили, что не все пляжи сейчас функционируют из-за войны. Более того, некоторые из них не имеют официального разрешения.

Цвет метки также имеет значение

Согласно информации ОГА, на карте обозначены пляжи разными цветами, что соответствует степени безопасности:

Насыщенный зеленый цвет — пляж рекомендован для посетителей.

Оранжевый — при посещении возможны нюансы.

Красный цвет — пляж не рекомендуется.

Интерактивная карта пляжа Одессы. Фото: скриншот

Ознакомиться с обновленной картой и найти для себя новые места отдыха можно по ссылке.