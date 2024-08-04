Обновление интерактивной карты Одессы: добавлен новый раздел пляжей

От Ланжерона до Посейдона — для отдыхающих создали интерактивную карту пляжей Одессы
На интерактивную карту была добавлена новая глава, посвященная пляжам Одессы. Она включает 80 пляжей на протяженности 22 км береговой линии города.
Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.
Что нужно знать пользователям карты
"Отныне на интерактивной карте Одессы вы можете найти подробную информацию о пляжах, расположенных вдоль береговой линии от Ланжерона до Посейдона. Этот живописный отрезок охватывает около 80 пляжей, и новый раздел позволит вам быстро и удобно найти всю необходимую информацию о них", — сообщили в ведомстве.
В сообщении администрации отметили, что не все пляжи сейчас функционируют из-за войны. Более того, некоторые из них не имеют официального разрешения.
Цвет метки также имеет значение
Согласно информации ОГА, на карте обозначены пляжи разными цветами, что соответствует степени безопасности:
- Насыщенный зеленый цвет — пляж рекомендован для посетителей.
- Оранжевый — при посещении возможны нюансы.
- Красный цвет — пляж не рекомендуется.
Ознакомиться с обновленной картой и найти для себя новые места отдыха можно по ссылке.
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