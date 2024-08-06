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Плями мазуту у Чорному морі — на яких пляжах Одеси небезпечно купатися

6 серпня 2024 12:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Плями мазуту на пляжах Одеси: небезпечні зони для купання
Плями мазуту у Чорному морі. Ілюстративне фото: arc.construction
Верзілова Єлизавета - редактор

На популярних одеських пляжах виявили плями мазуту, що робить купання там небезпечним. Йдеться про "Ланжерон", що розташований поблизу дельфінарію та "Дельфін" — поблизу дендропарку "Перемоги".

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Чим небезпечно для людини

Мазут у воді може завдати значної шкоди не лише екосистемі, а й здоров'ю людей. Контакт з мазутом може викликати подразнення шкіри, очей, а при потраплянні у шлунок — серйозне отруєння. Діти та люди з чутливою шкірою найбільш уразливі до негативних наслідків.

Офіційно відкриті пляжі в Одесі

Станом на сьогодні офіційно дозволені для купання такі зони відпочинку:

  • Плити Ланжерона;
  • пляж Solo;
  • пляж Solo;
  • Ланжерон (череда платних пляжів);
  • UNDERHILL lounge & beach;
  • пляж Caleton;
  • інклюзивний пляж;
  • пляж "Буфет на малому фонтані";
  • Portofino Beach Resort;
  • Пляж Red Line;
  • Itaka пляжний комплекс, ресторан, нічний клуб;
  • Ibiza;
  • пляж True man;
  • пляж "Чайка" + "Зебра";
  • пляж Public;
  • пляж "Тріумф Груп";
  • Муніципальний пляж;
  • пляж "Варадеро";
  • пляж Grande Pettine.
Де рекомендовано купатися в Одесі
Інтерактивна мапа пляжів Одеси. Фото: скриншот

Ці пляжі відкриті для відвідувачів після проходження відповідних перевірок і дотримуються всіх правил комфортного та безпечного відпочинку.

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