Плями мазуту на пляжах Одеси: небезпечні зони для купання

Плями мазуту у Чорному морі. Ілюстративне фото: arc.construction

На популярних одеських пляжах виявили плями мазуту, що робить купання там небезпечним. Йдеться про "Ланжерон", що розташований поблизу дельфінарію та "Дельфін" — поблизу дендропарку "Перемоги".

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Чим небезпечно для людини

Мазут у воді може завдати значної шкоди не лише екосистемі, а й здоров'ю людей. Контакт з мазутом може викликати подразнення шкіри, очей, а при потраплянні у шлунок — серйозне отруєння. Діти та люди з чутливою шкірою найбільш уразливі до негативних наслідків.

Офіційно відкриті пляжі в Одесі

Станом на сьогодні офіційно дозволені для купання такі зони відпочинку:

Плити Ланжерона;

пляж Solo;

пляж Solo;

Ланжерон (череда платних пляжів);

UNDERHILL lounge & beach;

пляж Caleton;

інклюзивний пляж;

пляж "Буфет на малому фонтані";

Portofino Beach Resort;

Пляж Red Line;

Itaka пляжний комплекс, ресторан, нічний клуб;

Ibiza;

пляж True man;

пляж "Чайка" + "Зебра";

пляж Public;

пляж "Тріумф Груп";

Муніципальний пляж;

пляж "Варадеро";

пляж Grande Pettine.

Інтерактивна мапа пляжів Одеси. Фото: скриншот

Ці пляжі відкриті для відвідувачів після проходження відповідних перевірок і дотримуються всіх правил комфортного та безпечного відпочинку.