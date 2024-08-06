Плями мазуту на пляжах Одеси: небезпечні зони для купання

Плями мазуту у Чорному морі — на яких пляжах Одеси небезпечно купатися
На популярних одеських пляжах виявили плями мазуту, що робить купання там небезпечним. Йдеться про "Ланжерон", що розташований поблизу дельфінарію та "Дельфін" — поблизу дендропарку "Перемоги".
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Чим небезпечно для людини
Мазут у воді може завдати значної шкоди не лише екосистемі, а й здоров'ю людей. Контакт з мазутом може викликати подразнення шкіри, очей, а при потраплянні у шлунок — серйозне отруєння. Діти та люди з чутливою шкірою найбільш уразливі до негативних наслідків.
Офіційно відкриті пляжі в Одесі
Станом на сьогодні офіційно дозволені для купання такі зони відпочинку:
- Плити Ланжерона;
- пляж Solo;
- пляж Solo;
- Ланжерон (череда платних пляжів);
- UNDERHILL lounge & beach;
- пляж Caleton;
- інклюзивний пляж;
- пляж "Буфет на малому фонтані";
- Portofino Beach Resort;
- Пляж Red Line;
- Itaka пляжний комплекс, ресторан, нічний клуб;
- Ibiza;
- пляж True man;
- пляж "Чайка" + "Зебра";
- пляж Public;
- пляж "Тріумф Груп";
- Муніципальний пляж;
- пляж "Варадеро";
- пляж Grande Pettine.
Ці пляжі відкриті для відвідувачів після проходження відповідних перевірок і дотримуються всіх правил комфортного та безпечного відпочинку.
Читайте Новини.LIVE!