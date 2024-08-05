В Одесі за хабарництво затримали експоліцейського: деталі

В Одесі затримали колишнього правоохоронця. Фото: Одеська обласна прокуратура.

В Одесі затримали колишнього працівника правоохоронних органів, який обіцяв за вісім тисяч доларів допомогти зі вступом до Національної поліції України. Для цього чоловік використовував свої нібито зв'язки, однак грошей він так і не побачив — чоловіка затримали "на гарячому".

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Фігурант раніше працював інспектором чергової частини УДАІ ГУМВС України в Одеській області, але звільнився у 2010 році. Це не вперше, коли він має проблеми із законом.На цей раз колишній працівник правоохоронних органів запропонував своєму знайомому "допомогу" у працевлаштуванні на посаду оперуповноваженого в підрозділи Нацполіції. За його словами, він мав "зв'язки" в поліції та через своїх знайомих міг вплинути на прийняття рішення.

Гроші за працевлаштування. Фото: Одеська обласна прокуратура

Поліцейського з Одеси викрили на хабарництві. Фото: Одеська обласна прокуратура 1 / 2

За таку послугу послугу він просив 8 000 доларів. Його затримали "на гарячому" під час одержання частини обумовленої суми, яку "клієнт" надав у якості авансу.

Що загрожує

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за одержання та вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Максимальний термін ув'язнення — до восьми років. За клопотанням прокурора, ексміліціонеру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.