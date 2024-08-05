В Одессе за взяточничество задержали эксполицейского: детали

В Одессе задержан бывший правоохранитель. Фото: Одесская областная прокуратура.

В Одессе задержан бывший работник правоохранительных органов, который обещал за восемь тысяч долларов помочь со вступлением в Национальную полицию Украины. Для этого мужчина использовал свои якобы связи, однако денег он так и не увидел — мужчину задержали "на горячем".

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Фигурант ранее работал инспектором дежурной части УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области, но уволился в 2010 году. Это не первый раз, когда он испытывает проблемы с законом. На этот раз бывший работник правоохранительных органов предложил своему знакомому "помощь" в трудоустройстве на должность оперуполномоченного в подразделения Нацполиции. По его словам, он имел "связи" в полиции и через своих знакомых мог повлиять на принятие решения.

Деньги за трудоустройство. Фото: Одесская областная прокуратура

Полицейского из Одессы разоблачили на взяточничестве. Фото: Одесская областная прокуратура 1/2 ​ 2

За такую услугу он просил 8 000 долларов. Его задержали "на горячем" при получении части оговоренной суммы, которую "клиент" предоставил в качестве аванса.

Что угрожает

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание за получение и вымогание неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Максимальный срок заключения до восьми лет. По ходатайству прокурора, экс-милиционеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.