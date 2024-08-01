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Собирал дань с перевозчиков — будут судить чиновника Николаевщины

1 августа 2024 16:58
Верзилова Єлизавета - редактор
Чиновника Укртрансбезопасности Николаевщины будут судить за взятки
Будут судить чиновника Николаевщины за взятки. Иллюстративное фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование относительно высокопоставленного чиновника Укртрансбезопасности Николаевской области, который систематически получал взятки от перевозчиков. Обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант может сесть за решетку на десять лет.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

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Фрагмент сообщения ГБР. Фото: скриншот

Детали деятельности

В течение года исполняющий обязанности начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области собирал ежемесячные "таксы" с перевозчиков, сумма которых варьировалась от 500 до 5000 гривен, в зависимости от количества рейсов. За эти деньги перевозчики могли беспрепятственно осуществлять перевозку пассажиров и товаров. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной взятки.

Задержание должностного лица в Николаевской области
Чиновника задержали на взятке. Фото: ГБР
Чиновник Укртрансбезопасности может сесть за взятку
Взятка для чиновника. Фото: ГБР

Какое обвинение

В настоящее время чиновник освобожден, и он обвиняется по семи фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Случаи вымогательства взяток

Мы писали, что в Одессе задержан полицейский, который требовал плату со стихийных торговцев в размере 5 тысяч гривен. В случае неуплаты угрожал прикрыть их точки. Сейчас решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от должности, а за это преступление он может сесть на восемь лет.

Также чиновник коммунального учреждения Одессы требовал ежемесячную плату со стихийных торговцев. Его задержали при получении взятки, мужчину будут судить.

Одесса ГБР взятка Николаев транспорт Николаевская область Новости Одессы преступление

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