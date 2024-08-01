Чиновника Укртрансбезопасности Николаевщины будут судить за взятки

Будут судить чиновника Николаевщины за взятки. Иллюстративное фото: Нацполиция

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование относительно высокопоставленного чиновника Укртрансбезопасности Николаевской области, который систематически получал взятки от перевозчиков. Обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант может сесть за решетку на десять лет.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте также:

Фрагмент сообщения ГБР. Фото: скриншот

Детали деятельности

В течение года исполняющий обязанности начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области собирал ежемесячные "таксы" с перевозчиков, сумма которых варьировалась от 500 до 5000 гривен, в зависимости от количества рейсов. За эти деньги перевозчики могли беспрепятственно осуществлять перевозку пассажиров и товаров. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной взятки.

Чиновника задержали на взятке. Фото: ГБР

Взятка для чиновника. Фото: ГБР

Какое обвинение

В настоящее время чиновник освобожден, и он обвиняется по семи фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Случаи вымогательства взяток

Мы писали, что в Одессе задержан полицейский, который требовал плату со стихийных торговцев в размере 5 тысяч гривен. В случае неуплаты угрожал прикрыть их точки. Сейчас решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от должности, а за это преступление он может сесть на восемь лет.



Также чиновник коммунального учреждения Одессы требовал ежемесячную плату со стихийных торговцев. Его задержали при получении взятки, мужчину будут судить.