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Збирав "данину" зі стихійних торговців — в Одесі затримали комунальника

28 лютого 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Збирав "данину" зі стихійних торговців — в Одесі затримали комунальника
Затриманий чоловік під час одержання хабаря. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Посадовець комунальної установи вимагав щомісячну плату зі стихійних торговців. Його затримали під час одержання хабаря, чоловіка судитимуть.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Головний спеціаліст КУ "Муніципальна служба розвитку торгівлі" організував схему незаконного заробітку. Він вимагав у торговців на стихійному ринку від 1 000 грн до 2 000 грн з одного стелажа за те, що не буде перешкоджати торгівлі. За такою схемою посадовець отримав 8 тис грн з чотирьох об’єктів на території Пересипського району в Одесі. Під час одержання чергового траншу його затримали.

Яке покарання загрожує

Наразі комунальнику повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди згідно з ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Інші корупційні схеми на Одещині

Нагадаємо, держінспектор за гроші обіцяв не перешкоджати перевізникам та допомагав водіям уникати постів контролю. Таким чином, 22 вантажівки із зерном оминули габаритно-вагові комплекси.

Також писали, що один з керівників Укртрансбезпеки щомісяця брав "таксу" з перевізників вантажів. Таким чином він заробляв щонайменше 50 тисяч гривень щодня.

Додамо, що на Одещині чоловік заробляв з хабарів від приватних підприємств. Він вимагав гроші за те, що не буде перешкоджати перевезенню людей Дунаєм.

комунальні послуги
Одеса
хабар
в'язниця
гроші
чиновники
ринок
прокуратура
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