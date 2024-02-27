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Плати та заїжджай на ваги — на Одещині викрили схему держінспектора

27 лютого 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Плати та заїжджай на ваги — на Одещині викрили схему держінспектора
Держінспектора затримала поліція. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Держінспектор за гроші обіцяв не перешкоджати перевізникам та допомагав водіям уникати пости контролю. Таким чином, 22 вантажівки з зерном оминули габаритно-вагові комплекси.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Деталі схеми

Держінспектор "Укртрансбезпеки" налагодив корупційну схему з отримання хабарів від перевізників зернових. Він вимагав по 1000 гривень з кожного "перевантаженого" автомобіля. За таку суму експосадовець обіцяв безперешкодний пропуск вантажівок, уникнення усіх мобільних постів органів контролю та уникнення відповідальності. 

Держінспектора затримали у січні 2024 року під час одержання чергового хабара у сумі 7 тисяч гривень, ще 15 тисяч гривень він отримав раніше, наприкінці грудня минулого року.

Що загрожує

Наразі обвинуваченого звільнено з посади. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до суду. Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Інші випадки хабарництва з перевізників

Нагадаємо, на Одещині чоловік, користуючись своєю посадою, щомісяця брав "таксу" з перевізників вантажів. Таким чином він заробляв щонайменше 50 тисяч гривень щодня.

Також ми писали, що на Одещині затримали чоловіка, який заробляв з хабарів від приватних підприємств. Він вимагав гроші за те, що не буде перешкоджати перевезенню людей Дунаєм.

Одеса
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