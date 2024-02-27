Заробляв 50 тисяч в день — на Миколаївщині за хабарництво затримали посадовця

Затриманий хабарник з Миколаєвщини. Фото: Державне бюро розслідувань

Чоловік, користуючись своєю посадою, щомісяця брав "таксу" з перевізників вантажів. Таким чином він заробляв щонайменше 50 тисяч гривень щодня.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Подробиці корупційної схеми

Керівник Укртрансбезпеки Миколаївської області налагодив злочинну схему та брав хабарі з підприємців. Чоловік вимагав щомісяця від 500 гривень до 5 тисяч гривень з перевізника за те, що не буде перешкоджати їм перевозити товари в області. Сума залежала від кількості вантажівок. За такий "контроль" над безпекою на транспорті посадовець за день незаконно отримував щонайменше 50 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за 5 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 КК України. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який заробляв з хабарів від приватних підприємств. Він вимагав гроші за те, що не буде перешкоджати перевезенню людей Дунаєм.

Також ми писали, що в Одеській області затримали патрульного, якого підозрюють у корупції. Посадовець вимагав "винагороду" за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.

Додамо, в Одесі затримали лікарку медичного закладу, яку підозрюють в отриманні хабаря. Жінка за додаткову плату продовжувала строк інвалідності, впливаючи на МСЕК.