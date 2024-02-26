За перевезення по Дністру вимагав хабар — на Одещині затримали посадовця

Фахівці затримали хабарника. Фото: Одеська обласна прокуратура

Чоловік заробляв з хабарів від приватних підприємств. Він вимагав гроші за те, що не буде перешкоджати перевезенню людей Дунаєм.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Деталі корупційної схеми

У Маяках інспектор з особливих доручень налагодив собі схему "заробітку" на хабарях. Посадовець просив у підприємств з перевезень по 100 гривень за кожного пасажира. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати переправленню людей річкою Дністер.



Якщо підприємці не погоджувались на умови хабарника, той погрожував зупиняти баркаси та позбавляти прав водіїв. Окрім того, чоловік наголошував, що спілкуватися з цих питань необхідно тільки з ним. Хабарника затримали після того, як він отримав черговий забар у розмірі 135 тисяч гривень.



Вилучені гроші у посадовця. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Правопорушника звільнили з посади та повідомили про підозру у корупції за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення.

Випадки хабарництва на Одещині

Нагадаємо, суддю одного з районних судів Одеської області спіймали під час отримання 4 тис. доларів. За хабар правника відсторонили до 9 квітня 2024 року.

Також ми писали, що в Одеській області затримали патрульного, якого підозрюють у корупції. Посадовець вимагав "винагороду" за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.

Додамо, в Одесі затримали лікарку медичного закладу, яку підозрюють в отриманні хабаря. Жінка за додаткову плату продовжувала строк інвалідності, впливаючи на МСЕК.