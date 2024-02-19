Спіймали на хабарництві — суддю з Одещини відсторонили від обов'язків

Будівля одного з районних судів. Фото: НАБУ

Суддю одного з районних судів Одеської області спіймали під час отримання 4 тис. доларів. За хабар правника відсторонили до 9 квітня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Деталі справи

Суддя пообіцяв посприяти закриттю провадження адміністративного правопорушення людини. За свої послуги він вимагав 4 тис. доларів та обіцяв передати ці гроші колегам для ухвалення рішення. Насправді, наміру передавати грошові кошти він не мав, а розпорядився ними на власний розсуд. Наразі суддю відсторонили від здійснення правосуддя до 09.04.2024 в межах строку досудового розслідування.

Яке покарання загрожує

Судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі хабарнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що судді одного з районних судів Одеської області повідомили у п'ятницю, 9 лютого, про підозру у хабарництві. Його спіймали під час отримання ним 4 тис. доларів.

Також ми писали, що в Одеській області викрили працівника міграційної служби, який зловживав службовим становищем. Посадовець вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України.