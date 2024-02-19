Поймали на взяточничестве — судью из Одесской области отстранили от обязанностей

Здание одного из районных судов. Фото: НАБУ

Судью одного из районных судов Одесской области поймали при получении 4 тыс. долларов. За взятку юриста отстранили до 9 апреля 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Детали дела

Судья пообещал посодействовать закрытию производства административного правонарушения человека. За свои услуги он требовал 4 тысячи долларов и обещал передать эти деньги коллегам для принятия решения. На самом деле, намерения передавать денежные средства он не имел, а распорядился ими по своему усмотрению. Судью отстранили от осуществления правосудия до 09.04.2024 в пределах срока досудебного расследования.

Какое наказание грозит

Судье доложено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. В настоящее время взяточнику грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что судьи одного из районных судов Одесской области сообщили в пятницу, 9 февраля, о подозрении во взяточничестве. Его поймали при получении им 4 тыс. долларов.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили работника миграционной службы, злоупотреблявшего служебным положением. Чиновник требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины.