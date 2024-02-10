Спіймали на взятті чималої суми — одному з суддів Одещини оголосили підозру

Правоохоронці затримують чоловіка. Ілюстративне фото: ДБП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що судді одного з районних судів Одеської області повідомили у п'ятницю, 9 лютого, про підозру у хабарництві. Його спіймали під час отримування ним 4 тис. доларів.

Про це САП повідомляє в Telegram.

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"9 лютого 2024 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детектива НАБУ повідомив про підозру судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди", — інформує прокуратура.

За даними слідства, суддя отримав кошти, щоб передати їх колегам, аби ті закрили справи про адмінправопорушення щодо фізичної особи. Однак чоловік вирішив привласнити гроші собі.

"Дії судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Суддю викрито детективами НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області за процесуального керівництва прокурорів САП", — додали в прокуратурі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "САП"

Що передбачають ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України

Частина 4 статті 27 КК України визначає поняття "співучасник", тобто особу, яка бере участь у злочині, спільно з виконавцем або за його вказівкою.

Частина 3 статті 369 КК України передбачає відповідальність за корупційні дії або службове підривання осіб, які виконують державні службові обов'язки.

Частина 1 статті 190 КК України встановлює відповідальність за шахрайство — умисне заволодіння майном шляхом обману або зловживання довірою.

Нагадаємо, що закон немилостивий і до корупціонерів Київської області, де затримали посадовців Державної служби України з питань праці. Їх підозрюють в отриманні пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки підприємства.

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