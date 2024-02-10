Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Поймали на взятии немалой суммы — одному из судей Одесщины объявили подозрение arrow

Поймали на взятии немалой суммы — одному из судей Одесщины объявили подозрение

10 февраля 2024 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поймали на взятии немалой суммы — одному из судей Одесщины объявили подозрение
Правоохранители задерживают мужчину. Иллюстративное фото: ГБР
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что судьи одного из районных судов Одесской области сообщили в пятницу, 9 февраля, о подозрении во взяточничестве. Его поймали при получении им 4 тыс. долларов.

Об этом САП сообщает в Telegram.

Читайте также:

Что известно о деле с судьей

"9 февраля 2024 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детектива НАБУ сообщил о подозрении судье одного из районных судов Одесской области, разоблаченного на получении 4 тыс. долл. США неправомерной выгоды", — информирует прокуратура.

По данным следствия, судья получил средства, чтобы передать их коллегам, чтобы те закрыли дела об админправонарушениях в отношении физического лица. Однако мужчина решил присвоить деньги себе.

"Действия судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Судья разоблачены детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области при процессуальном руководстве прокуроров САП", — добавили в прокуратуре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "САП"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "САП"

Что предусматривают ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины

Часть 4 статьи 27 УК Украины определяет понятие "соучастник", то есть лицо, участвующее в преступлении, совместно с исполнителем или по его указанию.

Часть 3 статьи 369 УК Украины предусматривает ответственность за коррупционные действия или служебный подрыв лиц, выполняющих государственные служебные обязанности.

Часть 1 статьи 190 УК Украины устанавливает ответственность за мошенничество — умышленное завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Напомним, что закон немилостив и к коррупционерам Киевской области, где задержали должностных лиц Государственной службы Украины по вопросам труда. Их подозревают в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.

Также мы сообщали, что в Институте изучения войны ответили, влияет ли коррупция в Украине на получение помощи от США. По их словам, Вашингтон следит за поставкой средств и оружия.

суд
закон
правосудие
коррупция
взятка
САП
деньги
Одесская область
судьи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Актуальное по теме