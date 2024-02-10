Поймали на взятии немалой суммы — одному из судей Одесщины объявили подозрение

Правоохранители задерживают мужчину. Иллюстративное фото: ГБР

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что судьи одного из районных судов Одесской области сообщили в пятницу, 9 февраля, о подозрении во взяточничестве. Его поймали при получении им 4 тыс. долларов.

Об этом САП сообщает в Telegram.

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"9 февраля 2024 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детектива НАБУ сообщил о подозрении судье одного из районных судов Одесской области, разоблаченного на получении 4 тыс. долл. США неправомерной выгоды", — информирует прокуратура.

По данным следствия, судья получил средства, чтобы передать их коллегам, чтобы те закрыли дела об админправонарушениях в отношении физического лица. Однако мужчина решил присвоить деньги себе.

"Действия судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Судья разоблачены детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области при процессуальном руководстве прокуроров САП", — добавили в прокуратуре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "САП"

Что предусматривают ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины

Часть 4 статьи 27 УК Украины определяет понятие "соучастник", то есть лицо, участвующее в преступлении, совместно с исполнителем или по его указанию.

Часть 3 статьи 369 УК Украины предусматривает ответственность за коррупционные действия или служебный подрыв лиц, выполняющих государственные служебные обязанности.

Часть 1 статьи 190 УК Украины устанавливает ответственность за мошенничество — умышленное завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Напомним, что закон немилостив и к коррупционерам Киевской области, где задержали должностных лиц Государственной службы Украины по вопросам труда. Их подозревают в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.

Также мы сообщали, что в Институте изучения войны ответили, влияет ли коррупция в Украине на получение помощи от США. По их словам, Вашингтон следит за поставкой средств и оружия.