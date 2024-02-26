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За перевозки по Днестру требовал взятку — в Одесской области задержали чиновника

26 февраля 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
За перевозки по Днестру требовал взятку — в Одесской области задержали чиновника
Специалисты задержали взяточника. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Муж зарабатывал со взяток от частных предприятий. Он требовал деньги за то, что не будет препятствовать перевозке людей по Днестру.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Детали коррупционной схемы

В Маяках инспектор по особым поручениям наладил себе схему "заработка" на взятках. Чиновник просил у предприятий по перевозкам по 100 гривен за каждого пассажира. За эти деньги он обещал не препятствовать переправке людей по реке Днестр.

Если предприниматели не соглашались на условия взяточника, тот угрожал останавливать баркасы и лишать водительских прав. Кроме того, мужчина отмечал, что общаться по этим вопросам необходимо только с ним. Взяточника задержали после того, как он получил очередной бар в размере 135 тысяч гривен.

За перевозку по Днестру требовал взятку — в Одесской области задержали чиновника - фото 1
Изъяты деньги у чиновника. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Правонарушителя уволили с должности и сообщили о подозрении в коррупции по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до двенадцати лет заключения.

Случаи взяточничества в Одесской области

Напомним, судью одного из районных судов Одесской области поймали при получении 4 тыс. долларов. За взятку юриста отстранили до 9 апреля 2024 года.

Также мы писали, что в Одесской области задержали патрульного, подозреваемого в коррупции. Чиновник требовал "вознаграждение" за беспрепятственную транспортировку аграрной продукции грузовиками.

Добавим, в Одессе задержали врача медицинского учреждения, которую подозревают в получении взятки. Женщина за дополнительную плату продлевала срок инвалидности, влияя на МСЭК.

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